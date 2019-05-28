Gol kralı Diagne'ye sürpriz talip
Galatasaray'da şampiyonluk kutlamalarına izin alıp katılmayan ve sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla tepki çeken Diagne'ye Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in teklifte bulunduğu öğrenildi.
Galatasaray'da ?Mbaye Diagne için ilginç gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonluk kutlamalarına katılmadığı için istenmeyen adam ilan edilen Senegalli futbolcu için Suudi Arabistan kulüplerinden Al Hilal resmi teklifte bulundu. Geçen sezon Gomis'i transfer eden Al Hilal Diagne için 8 milyon euro önerdi.
8 MİLYON EURO AZ BULUNDU
Takvim'de yer alan habere göre; Ancak Galatasaray Yönetimi'nin 8 milyon euroluk teklifi çok az bulduğu ve Diagne'yi 13 milyon eurodan aşağı bir rakamı satmayı düşünmediği öğrenildi. Bu durum Suudi Arabistan kulübüne bildirildi.
DİAGNE MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ
G.Saray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı ve 30 golle gol kralı olan Diagne, menajerini değiştirdi. Senegalli futbolcu bundan böyle Gomis'in de menajerliğini yapan Etienne Mendy ile anlaştı.
MENDY İSTANBUL'A ÇAĞRILDI
Sarı-kırmızılı yönetimin menajer Etienne Mendy'i İstanbul'a çağırdığı öğrenildi. Senegalli futbolcu için 13 milyon eurodan aşağı bir rakamın asla kabul edilemeyeceği menajere bildirilecek.
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Zamanında Burak Yılmaz''a 10 milyon veriyorlardı, satmadık. Bazı oyuncular parladı mı satılması lazım, şu an bu parayı 30 gol attığı için veriyorlar. Seneye 12 13 gol atabileceği için bir daha bu paraya satılması çok zor. Forvetin yıldız olması lazım. Ölü Van Persie yada Podolski bile iş yapıyordu. Bir Milan Baroş daha bulunsa takım oturmuş olurCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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takvımse.yalan.haberCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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TAKVİMDEN ALINAN HABERE GÖRE DEMEK, BU HABER YALAN DEMEKTİR.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Bu Fırsat bir daha ele geçmez verin KurtulunCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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