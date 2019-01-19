Gol Düellosunun Galibi Liverpool: 4-3
İngiltere Premier Lig lideri Liverpool, geriye düştüğü maçta Crystal Palace'ı 4-3 mağlup etti.
İngiltere Premier Ligin 23. haftasında Anfield Road Stadı'nda Crystal Palace'ı ağırlayan Liverpool, 34. dakikada Andros Townsend'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapadı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Liverpool, 46 ve 75. dakikalarda Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, 53. dakikada Roberto Firmino ve 90+3. dakikada Sadio Mane'nin golleriyle rakibini 4-3 mağlup etti. Konuk takımın ikinci yarıdaki golleri, 65. dakikada James Tomkins ve 90+5. dakikada Maximilian Meyer'den geldi.
MUHAMMED SALAH, 50. LİG GOLÜNE ULAŞTI
Salah, Liverpool formasıyla 50 lig golüne ulaşırken, ev sahibi ekipte, 89. dakikada James Milner kırmızı kart gördü. Bu galibiyetle puanını 60'a yükselten lider Liverpool, gelecek hafta sahasında Leicester City'yi ağırlayacak.
Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Liverpool-Crystal Palace: 4-3
Manchester United-Brighton Hove Albion: 2-1
Newcastle United-Cardiff City: 3-0
Southampton-Everton: 2-1
Watford-Burnley: 0-0
Wolverhampton-Leicester City: 4-3
Bournemouth-West Ham United: 2-0
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liverpolun 3 gol yemesi şampiyonluk için beni düşndürüyor.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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eğer man.united puan olarak bu kadar geriye düşmese idi şampiyonluk gelebilirdi.Cevap Yaz 6 11 Yayından KaldırHAYALET DÜNYA: Eger fenerde bu kadar geri düsmeseydi simdi liderdi ????????9 Yayından KaldırBİR YABANCI: ne içtinse aynısından bende içeyim realist kardeş söylede.bu yorumun dünya tarihine en realist bir yorum olarak giricek.Dünya senin gibi ileri görüşlü insanlara ihtiyacı var...5 Yayından Kaldır