Göktaşından yapıldı...30 bin dolara satışa çıktı
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Hindistan, Bingöl

Göktaşından yapıldı...30 bin dolara satışa çıktı

Göktaşından yapıldı.

22.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:01
Göktaşından yapıldı...30 bin dolara satışa çıktı

Göktaşından yapıldı...30 bin dolara satışa çıktı

-6 ülkeye gönderildi

MUĞLA - Bingöl'de bulunan ve oldukça pahalı olan göktaşını, Muğla'nın Bodrum ilçesine getiren tespih ustası meteor taşını işlemek için 6 ülkeye gönderdi. 6,5 ayda meteor taşından tespihe çeviren usta dünyada bir örneği daha olmayan tespihi 30 bin dolara satıyor.

Kehribar, Oltu, gümüş, altın ve değerli taşlardan yapılan tespihlerin yanı sıra meteor taşından da tespih yapıldı. 2015 yılında Bingöl'ün Sarıçiçek köyüne düşen göktaşını satın alan tespih ustası İsmail Ergün meteor taşını 6 ülke gönderdi. Hindistan'da işlene bilen taş 3 yıldır alıcısını bekliyor.

6 ülke gezdi Hindistan'da işlendi

Devlet sanatçısı hattat ustası koleksiyon tespihi üreticisi İsmail Ergün Bingöl'e giderek bir göktaşı satın aldı. Aldığı taşın meteor olduğuna dair MTA dan olur alan Ergün, atölyesinde taşı işlemeye çalıştı, oldukça sert yapısıyla bilinen meteor taşını bir türlü işleyemeyen Ergün taşı 6 ülkeye göndererek tespihe çevirmeye çalıştı. En son Hindistan'a gönderilen taş elmas işleme atölyesinde tespihe çevirile bildi. 6,5 ay boyunca ince ince dokuyarak göktaşını tespih yapan Ergül, tesbihi 30 bin dolara satışa çıkardı. Sıfır bir araba fiyatında olan göktaşı tespihi ise 3 yıldır alıcısını bekliyor. Dünyada sadece 1 adet bulunan tespihi görmek isteyenler, Sanatçı İsmail Ergün'ün ziyaret ediyor.

Tesbih'in fiyatı 30 bin dolar

Meteor taşından yapılan tespihin 30 bin dolara satışta olduğun ifade eden Ergün, "Tespihin fiyatı 30 bin dolar, satmayı düşünüyoruz ve talihlisini bekliyoruz. Güzel bir tespih, halen popülerliğini koruyor. Bunun gibi bir çalışma henüz daha yapılmadı dünyada. Göktaşından hiç kimse teşbih yapmadı. Gök taşını işleyip tespih yapmak zaten çok zordur" şeklinde konuştu.

Hindistan'da işlendi

Ergül, taşın 6 ülke gezdiğini sözlerine ekleyerek; "Bingöl'e düşen bir gök taşıydı. Biz Bingöl'den temin ettik bu taşı. Kolay işleye biliriz diye düşünmüştük. Bizim kendi atölyemiz var taşları işleye biliyoruz. Fakat biz bu taşı işleyemedik. Çok uzun uğraşlar sonucunda başarılı olamadık. Taşı yurt dışına gönderdik. 6 ülkeye gezdi taş, en son Hindistan'da bir atölyede işleye bildik taşı. Hindistan'da elmas atölyeleri var, orada işlene biliyor, teknolojileri bu konuda çok ilerde. Bir takım işlemlerini Malezya'da gerçekleştirdik. Türkiye'de atölyemizde ince işlerini kendimiz yaptık. Dizilimini ve altından imame ve püsküllerini biz tasarlayıp yaptık. 6,5 ay sonunda tespih ortaya çıkabildi. Uzun bir süreç oldu ama değdi ve çok güzel bir tespih oldu. Güzel bir koleksiyon, tespih koleksiyoncuları için nadide bir eser ortaya çıktı" dedi.

Göktaşından yapıldı...30 bin dolara satışa çıktı

Kaynak: İHA

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Göktaşından yapıldı...30 bin dolara satışa çıktı

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