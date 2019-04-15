Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Abdurrahim Albayrak'a Ateş Püskürdü

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe derbisi sonrasında sert açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a çok sert bir cevap verdi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Sözlerine Beşiktaş maçına değinerek başlayan Gümüşdağ, "Ligin bitimine 6 hafta kaldı. Beşiktaş maçından puan alamadık ama çok güzel bir müsabaka oldu. İlk yarı Başakşehir, ikinci yarı Beşiktaş açısından iyi bir maç oldu. Güzel ve centilmence iyi bir maç oldu. Ama istediğimiz puanı alamadık. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" dedi.

"HİÇBİR ZAMAN BİR CAMİAYI SUÇLAMADIK"

Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarının sorulması üzerine konuşan Gümüşdağ, "Fenerbahçe ve diğer rakibin maçıyla ilgili yorum yapmak istemem ama dün rakibimizin yöneticisinin bir açıklaması olmuş. Bunları şaşkınlıkla, hayretle izliyorum. Baktığınızda aynı statta, aynı rakiple ve aynı hakem, Fenerbahçe ile o statta oynadığımız maçta hepinizin malumu, VAR kapandı ve yüzde 100 golümüz ofsayt sebebiyle iptal edildi. Ama ofsayt olmadığını herkes kabul etti. VAR kapalı olduğu için yapacak bir şey yok dediler, gol iptal edildi. 2 puanımız gitti ama hiçbir zaman bir rakip tarafından bu organize edildi mi edilmedi mi diye yorumlamadık. Saha içindeki mücadele ile öne çıkmaya çalışalım. Saha dışında bu işi farklı bir noktaya taşımaya çalışırsak bu çok etik olmaz, doğru da olmaz." dedi.

"TFF DIŞINDA VAR KAYITLARI KİMSENİN ELİNDE OLAMAZ"

Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarında çok vahim bir durumun daha olduğunun altını çizerek sözlerini sürdüren Göksel Gümüşdağ, "Özellikle bugün kulüpteki hukuk müşaviri arkadaşlara talimat verdim. Yarın da Türkiye Futbol Federasyonu'na bu konuyla ilgili bir yazışma başlatacağız, gerekirse ziyaret de ederiz. Orada söylediği çok enteresan bir şey var: 'VAR'ın kayıtları elimizde.' TFF dışında VAR kayıtları kimsenin elinde olamaz. Demek oluyor ki bu hukuk dışı elde edilmiş. Eğer hukuk dışı elde edilmişse, ki elde edildiğini söylüyor, hukuk müşavirlerine 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gerekli suç duyurusunda bulunun' dedim. Çünkü bu çok tehlikeli bir durum. Hiçbir takımın ulaşamadığı, TFF dışında kimsenin elinde olmaması gereken kayıtlar, nasıl hukuk dışı temin edilebiliyor? Çok tehlikeli bir şey. TFF'ye de çağrıda bulunuyorum, rakip takım yöneticisi, Konyaspor maçının kayıtlarının elinde olduğunu söylüyor ve 'Bildiğim şeyler var' diyor. Bunu açıklamak zorunda." diye konuştu.

"KİMSE KİMSEYİ SEVMEK ZORUNDA DEĞİL"

Gümüşdağ, "Dolayısıyla yarın TFF acilen bir araştırma komisyonu kurmalı ve federasyonun içinde eğer bu tür kayıtların kendi personeli tarafından el altından verilme durumu varsa onlarla da ilgili görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunulmalı. Acilen bunun arkasında olunması gerekiyor, biz bunun takipçisiyiz. Yarın TFF'ye gerekli yazıları hukuk müşavirleri aracılığıyla hazırlatıyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcalığı'na da aynı zamanda 6222'ye aykırı olan kin, nefret, şiddet içeren ifadeler kullandığı için başvuruda bulunulmasını istiyorum. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama saygı duymak zorunda. Sahada bir emek var, herkes emek veriyor, sadece rakip takımlar vermiyor ama bu sözler çok tehlikeli. Bu konuda hassasiyetimizi paylaşmak gerektiğini hissettim." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA