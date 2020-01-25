Haberler » Spor » Göksel Gümüşdağ: Muriç bana göre aldatan bir oyuncu oldu - Spor

Göksel Gümüşdağ: Muriç bana göre aldatan bir oyuncu oldu

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Baktığınızda bugün enteresan bir şey; aldatan oyuncu sahadaydı aldatmayan oyuncu sahada değildi. Yani bir şekilde aldatan cezalandırılmadı aldatmayan cezalandırıldı. Oyuncu çok iyi bir oyuncu olabilir ama Muriç bana göre aldatan bir oyuncu oldu," dedi.

25.01.2020 23:15 | Son Güncelleme: 25.01.2020 23:49
Göksel Gümüşdağ: Muriç bana göre aldatan bir oyuncu oldu

Medipol , deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası stat dışında basın mensuplarına Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı açıklamalarda bulundu. Öncelikle Malatya ve Elazığ'da hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı dileyen Gümüşdağ, "Yaralılara da acil şifa diliyoruz. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç başta olmak üzere tüm yönetim kuruluna ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederiz. Fenerbahçe bizden daha çok isteyen taraftı bizden daha iyi oynadıklarını söyleyebilirim. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

"MURİÇ OLMASAYDI DA FENERBAHÇE BİZİ YENERDİ"

Verilen kartların kendi kategorisinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Gümüşdağ, "Baktığınızda bugün enteresan bir şey; aldatan oyuncu sahadaydı aldatmayan oyuncu sahada değildi. Yani bir şekilde aldatan cezalandırılmadı aldatmayan cezalandırıldı. O zaman ne oluyor siz aldatanı meşru kılmış oluyorsunuz bu çok doğru bir şey değil. Oyuncu çok iyi bir oyuncu olabilir Muriç ama bana göre aldatan bir oyuncu oldu. Dolayısıyla federasyon asli değerleri bu etik değerleri korumaktır. Tüm kulüpler bunu korumak durumundadır. Bu tip konulara hızlı bir şekilde müdahale etmesi lazım futbol federasyonunun her alanda daha gayreti olması lazım. Bunu özellikle belirtmek isterim. Bugünkü oyunla Muriç de olmasaydı bizi yenerlerdi. Çünkü onlar daha isteyen taraftı" diye belirtti.

"KÖPRÜNÜN ALTINDAN ÇOK SULAR AKAR"

Hakemlerin yönetimiyle alakalı soruya cevap veren Göksel Gümüşdağ, "Bu oyunu hakeme bağlamak doğru olmaz. Topal'ın ayağı çatladı faul bile vermedi ama netice ona bağlı değil. Neticeye tesir eden bir hakem hatası olmadı" ifadelerini kullandı. Şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan Gümüşdağ, "Yarışta devam ediyoruz. 16 hafta var. Ligde 2. 3. sıra içinde devam ediyoruz. 16 haftada köprünün altından çok sular akar. Başakşehir zirveye asılmaya devam edecek" dedi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Göksel Gümüşdağ: Muriç bana göre aldatan bir oyuncu oldu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (6)

  • KENAN:
    Göksel geçen sene 8 puan öndeyken nasıl şampiyonluğu verdiniz ne anlaşma yaptınız hiç sesiniz çıkmadı tolga penaltı olmadığını hakeme söyledi onuda söyle ayrıca vedata temas var fenerle ilgili kuyruk acınız büyük
    Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • SORF:
    sen bunları geç başkan geçen sene concona dürüstlük adı altında şampuanlığı nasıl verdin hiç oraları konuşmuyon işine mi gelmiyor 6s eski kongre üyesi seni
    Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
  • ENTERESAN:
    gs kongre üyeliğini es geç feverbahçe yalakalığı yapıyodu şimdi ne tarafa döndü kıbleye mi anlamadım
    Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler