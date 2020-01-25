: Göksel Gümüşdağ: Muriç bana göre aldatan bir oyuncu oldu

25.01.2020 23:15 | Son Güncelleme: 25.01.2020 23:49

Medipol Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası stat dışında basın mensuplarına Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu. Öncelikle Malatya ve Elazığ'da hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı dileyen Gümüşdağ, "Yaralılara da acil şifa diliyoruz. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç başta olmak üzere tüm yönetim kuruluna ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederiz. Fenerbahçe bizden daha çok isteyen taraftı bizden daha iyi oynadıklarını söyleyebilirim. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

"MURİÇ OLMASAYDI DA FENERBAHÇE BİZİ YENERDİ"

Verilen kartların kendi kategorisinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Gümüşdağ, "Baktığınızda bugün enteresan bir şey; aldatan oyuncu sahadaydı aldatmayan oyuncu sahada değildi. Yani bir şekilde aldatan cezalandırılmadı aldatmayan cezalandırıldı. O zaman ne oluyor siz aldatanı meşru kılmış oluyorsunuz bu çok doğru bir şey değil. Oyuncu çok iyi bir oyuncu olabilir Muriç ama bana göre aldatan bir oyuncu oldu. Dolayısıyla federasyon asli değerleri bu etik değerleri korumaktır. Tüm kulüpler bunu korumak durumundadır. Bu tip konulara hızlı bir şekilde müdahale etmesi lazım futbol federasyonunun her alanda daha gayreti olması lazım. Bunu özellikle belirtmek isterim. Bugünkü oyunla Muriç de olmasaydı bizi yenerlerdi. Çünkü onlar daha isteyen taraftı" diye belirtti.

"KÖPRÜNÜN ALTINDAN ÇOK SULAR AKAR"

Hakemlerin yönetimiyle alakalı soruya cevap veren Göksel Gümüşdağ, "Bu oyunu hakeme bağlamak doğru olmaz. Topal'ın ayağı çatladı faul bile vermedi ama netice ona bağlı değil. Neticeye tesir eden bir hakem hatası olmadı" ifadelerini kullandı. Şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan Gümüşdağ, "Yarışta devam ediyoruz. 16 hafta var. Ligde 2. 3. sıra içinde devam ediyoruz. 16 haftada köprünün altından çok sular akar. Başakşehir zirveye asılmaya devam edecek" dedi.

Kaynak: İHA

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