Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Hakemler iyi niyetli değil

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş maçının ardından hakemler hakkında konuştu. İlk yarının son dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili konuşan Gümüşdağ, "Düdüğü çalamayan ve VAR'a çağırmayan hakemlerin iyi niyetli olamayacağı kesin" dedi.

23.09.2019 23:13
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Hakemler iyi niyetli değil

Süper Lig'in 5. haftasında 1-1 sona eren Beşiktaş-Başakşehir mücadelesinin ardından Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, karşılaşmanın ardından maçın hakemleriyle ilgili açıklamada bulundu.

"TÜRK FUTBOLUNDA ÇOĞU ŞEYİ KAYBEDERİZ"

Beşiktaş Kulübü'ne ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan Gümüşdağ, "Bugün konuşulacak çok şey var ancak ilk yarının son pozisyonunda düdüğü çalamayan, VAR'a çağırmayan hakemlerin iyi niyetli olamayacağı kesin. Maçta konuşulacak çok pozisyon var ama bu öyle bir pozisyon ki, bu söylediğimi tüm Türkiye düşünmez ise, Türk futbolunda çoğu şeyi kaybederiz, futbolu ayağa kaldırmakta zorlanırız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (4)

  • OSMAN:
    ''Başakşehir Futbol Kulübü Sayın Fikret Orman''a misafirliklerinden ötürü teşekkür ederim. '' önce konuşmayı öğrenmelisin. Fikret Orman Beşiktaş''ın başkanı :)
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • BJK_60:
    Bir beşiktaşlı olarak o pozisyonda gördüğüm kadarı ile net kırmızı kart vardı. VAR daki hakemler çağırmalıydı. Diğer yandan Abdullah hoca ya sistemi değişmeli ya da çekip gitmeli. . . İstersen onbin tane başarılı pas yap, topla oynama süren 99a 1 olsun. şut bile çekemedikten sonra sağa sola geri pas yap dur. neye yarıyorsa. . .
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.