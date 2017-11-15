Gökoğlu Yeni Statta İncelemelerde Bulundu
Adana Demirspor Başkanı Mehmet Gökoğlu, teknik sorumlu Gürcan Aday ve antrenör Ersel Uzğuz, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’nce (TOKİ) yapımına devam edilen Adana Şehir Stadyumu inşaatında incelemelerde bulundu.
Adana Demirspor Başkanı Mehmet Gökoğlu, teknik sorumlu Gürcan Aday ve antrenör Ersel Uzğuz, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) yapımına devam edilen Adana Şehir Stadyumu inşaatında incelemelerde bulundu.
Proje müdürü Osman Ünlü ile birlikte stadyumda gezerek incelenmede bulunan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Gökoğlu, yüklenici firma yetkililerinden bilgi alarak, Adana Demirsporluların heyecanla beklediği stadyumda sona gelindiğinin müjdesini verdi.
Başkan Mehmet Gökoğlu, Adana'nın Sarıçam ilçesinde 102 dönüm arazi üzerinde yapılan stadın çatı işinin de bitmesiyle 2018-2019 sezonunda hizmete girebileceğini ifade etti.
UEFA standartlarına uygun olarak son teknolojinin kullanıldığı 33 bin 994 kişi kapasiteli stadın, fiziki olarak yaklaşık yüzde 90, betonarme olarak da yüzde yüzlere ulaştığını ifade eden Başkan Mehmet Gökoğlu, "Yeni stadın hizmete girmesiyle birlikte Adana Demirspor taraftarının etkisini tüm Türkiye daha iyi hissedecektir. Devletimiz Adana'ya son derece modern bir stadyum planlamış ve artık sona doğru gelmiş durumdadır. Adana Demirspor Kulübü başkanı olarak yeni stadyumda Adana Demirspor Kulübü'ne ait bir yönetim kurulu odasının da mavi lacivertli kulübe tahsis edilmesini buradan devletimizin yetkililerinden talep ediyorum" dedi. - ADANA