Gökhan Zan'dan Cüneyt Çakır'a eleştiri: As düdüğünü

Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray forması giyen eski milli futbolcu Gökhan Zan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi. Zan, GS TV'de Çakır için, "As düdüğü Cüneyt Çakır! Ya da MHK Başkanı ol. Yönetemiyorsan bırak" diyerek tepkisini dile getirdi.

28.09.2019 23:15

Gökhan Zan, Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve golsüz berabere biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Cüneyt Çakır'ı yönetimi yüzünden topa tuttu.

Gökhan Zan, "As düdüğü Cüneyt Çakır! Ya da MHK Başkanı ol. Yönetemiyorsan bırak. Profil olarak melek gibi görünüyor Cüneyt Çakır. Türkiye'de yapamıyor. Büyük maçları yönetemiyor. Yapamıyorsan bırak Cüneyt Hoca. Git Avrupa'da yap bu işleri" diyerek Çakır'ın yönetimine tepki gösterdi.

"HAKEM KONUŞMAKTAN BIKTIK"

Eleştirilerine devam eden Gökhan Zan, "Hakem Çakır'ın, Emre'ye bir sarılmadığı kaldı. Her sene Cüneyt Çakır, Galatasaray'ın önüne geçmiştir. Bu performansı Çakır, Fenerbahçe Stadı'nda bu şekilde uygular mı? Bugünkü gibi o stadyumda maçı yönetemez. Yeter artık, bıktık! Hakem konuşmaktan bıktık" siteminde bulundu.

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YORUMLAR (10)

  • FANATİK FENERLİ:
    Penaltı olmadan maç kazanamamak çok kötü bir şey, küçük takımlar maç sonunda bu yüzden hakeme saldırırlar.
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  • CANMEN:
    NORMAL BI PERFORMANS HAKEMDEN. . . VE BUNU BILE öZLEMISIM. . . . EN IYI YöNETILEN MACTI SU ANA KADAR. . . AMA DAIMA BIRILERI ORTALIGI GERMEYE BAKAR. . . HASTALIK. . . .
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  • SENÖYLEZANNET:
    Gökhan zan kim , Türk futboluna katkısı ne ki hadisizce Cüneyt Çakır gibi bir adamı eleştiriyor şaştım
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  • BOŞ YOK:
    Birak sacma sapan yorum yapmayi.cuneyit cakir gayet temiz bir mac yonetti.bence hatasiz di.futbolcularin iyi niyetli olmasi da ozledigimiz dostluk goruntulerinin ortaya cikmasini sagladi.kavgasiz gurultusuz bir mac ti
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  • M.ÇEK:
    Hadilen düdük. Sende kimsin. Senin topçuluğunu da gördük. Hakemi konuşmaktan bıkmış, konuşma o zaman
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  • FB:
    Gs futbolmu oynadida bu yorumu yapiyorsun yaaa sen.... san ki onlarca pozisyonu olmus onu da hakem kesmis gibi kendi sahasindan cikmayan takimi savunuyorsun yaaa... fb dah iyiydi kendi sahasinda olmamasina ragmen...
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