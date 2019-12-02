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Gökhan Gönül, bu sezonki ilk golünü kaydetti

Kayserispor maçının 30. dakikasında ceza sahası dışından attığı golle Beşiktaş'ın 2-0'ı yakalamasını sağlayan Gökhan Gönül, bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

02.12.2019 20:42 | Son Güncelleme: 02.12.2019 20:56
Gökhan Gönül, bu sezonki ilk golünü kaydetti

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'u konuk eden 'ta , dakikalar 30'u gösterirken ceza sahasından çok sert bir şut çıkardı ve savunmaya çarpan top ağlara giderken, Beşiktaş da farkı 2 yaptı. Bu gol, Gökhan Gönül'ün de siyah-beyazlı formayla bu sezonki ilk golü oldu.

BEŞİKTAŞ'TAKİ 5. GOLÜNÜ ATTI

Son olarak geçtiğimiz sezonun 23. haftasında oynanan ve 3-3 sona eren Fenerbahçe derbisinde fileleri havalandıran Gökhan Gönül, ligde tam 23 hafta sonra gol sevinci yaşamış oldu. Beşiktaş'taki 4. sezonunu yaşayan tecrübeli futbolcu, Kayserispor karşısında siyah-beyazlı forma altında ligdeki 5. golünü kaydetmiş oldu.

Kaynak: İHA
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