Gökhan Gönül'ün sezon sonunda futbolu bırakacağı iddia edildi
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Gökhan Gönül'ün sezon sonunda futbolu bırakacağı iddia edildi

16.02.2021 13:54 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:19

Fenerbahçe'ye sezon başında 4 yıllık bir aranın ardından Beşiktaş'tan geri dönen Gökhan Gönül'ün futbolu bırakacağı iddia edildi. Tecrübeli oyuncunun karar aşamasında olduğu öğrenildi.

Gökhan Gönül 4 yıllık bir aranın ardından sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sezona iyi bir başlangıç yapan tecrübeli sağ bek yaşadığı sakatlık sonrasında uzun bir süre sahalardan uzak kaldı ve formayı Nazım Sangare'ye kaptırdı.

Nazım'ın kendisine gelen şansı iyi değerlendirmesinin ardından iyileştikten sonra ligde henüz forma şansı bulamayan Gökhan, son olarak kupadaki Başakşehir maçında süre aldı.

YAKIN ÇEVRESİ İLE FİKİR ALIŞVERİŞİNDE

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki sağ bekin mukavelesinde 1 yıllık opsiyon bulunuyor. Takvim'de yer alan habere göre, milli futbolcunun sezon sonu için aktif futbolculuk kariyerini sonlandırma kararı alabileceği ve bu konuda yakın çevresi ile fikir alışverişinde bulunduğu iddia edildi. Ayrıca haberde, Gökhan Gönül'ün futbolculuk kariyerine nokta koyması halinde sarı-lacivertli kulübün teknik ekibinde devam etmek istediği belirtildi.

Gökhan Gönül'ün sezon sonunda futbolu bırakacağı iddia edildi
Haber Yorumları (8)
OYNAR: 100 yıllık Kluplerin Düştükleri durumlara bak, Ülkede futboldan soğuttular. Ülke futbolunun tekrar zirveye çıkarıp tekrar canlandırmak ve Avrupa takımları ile rekabete sokmak için Dernek statüsünden çıkarılıp Takımları Yabancı Yatırımcılara satılması gerekiyor. Biz taraftarız bizene kim başkan olmuş, kim almış Yeterki takıma İyi futbolcular ve başarı getirsin yeter.
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BİTMİŞLİK SENDROMU: Bırakmamış mı hala ben bıraktı biliyorum
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MUSTİ: Teknik heyet yedek kulübesi gibi oldu futbol oynadılar diye futbolu en iyi bunlar mı biliyor
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