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G.Saraylıları çıldırtan Gökhan Çıra'dan olay Emre Belözoğlu paylaşımı

Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamalarla sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çeken Gökhan Çıra, Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'nun kendisine gönderdiği imzalı formayı sosyal medya hesabından paylaştı.

29.01.2020 16:39 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:59
G.Saraylıları çıldırtan Gökhan Çıra'dan olay Emre Belözoğlu paylaşımı

TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor forması giyen , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla gündeme geldi. 23 yaşındaki futbolcu, Emre Belözoğlu formasıyla çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve sarı lacivertli ekibin kaptanı hakkında övgü dolu sözler sarfetti. Gökhan Çıra, söz konusu paylaşımında, "Bizimkisi çocukluk aşkı. Türkiye'de karakterini örnek aldığım tek insan. Senin kalbini bilen biliyor abi, iyi ki bizim KAPTANIMIZSIN. Forma için ayrıca teşekkür ederim abi" sözlerini kullandı.

İşte o paylaşım:

FATİH TERİM'E "MAFYA" DEMİŞTİ

Galatasaray altyapısında yetişen futbolcunun, olaylı Tuzlaspor-Galatasaray maçının üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından böyle bir paylaşım yapması sarı kırmızılı taraftarları bir kez daha kızdırdı. Çıra, Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından Fatih Terim'e "mafya" demiş ardından da özür dilemişti.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Gökhan Çıra'dan Emre Belözoğlu paylaşımı!
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