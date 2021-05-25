Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, Gökdeniz Bayrakdar için harekete geçti

Antalyaspor'da başarılı bir sezon geçiren genç golcü Gökdeniz Bayrakdar'a Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş talip oldu. Avrupadan'da teklifler alan 20 yaşındaki futbolcunun Akdeniz ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Antalyaspor'un golcüsü Gökdeniz Bayrakdar'ı renklerine bağlayabilmek için ezeli rakipler arasında kıyasıya bir yarış var.

AVRUPA'DAN DA TEKLİFLER VAR

Akdeniz Manşet'in haberine göre; yıldız oyuncu için Beşiktaş'ın yeniden devreye girdiği öğrenildi. Siyah beyazlı takımın yöneticilerden Erdal Torunoğulları daha önce son anda elinden kaçırdığı genç yıldız için Antalyaspor'un kapasını çalacağı iddia edildi. Gökdeniz Bayrakdar için Fenerbahçe'nin de teklifte bulunduğu ifade ediliyor. Gökdeniz'e Avrupa'dan da iki teklif olduğu belirtilirken, Galatasaray'ın da oyuncuyu renklerine bağlamak için harekete geçtiği öğrenildi. Antalya ekibi, sezon başında transfer ettiği 20 yaşındaki oyuncuyla 2025 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.