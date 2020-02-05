Kırklareli'nin golü ofsayta takıldı!
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Kırklareli'nin golü ofsayta takıldı!

Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında GMG Kırklarelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

05.02.2020 13:43 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:44
Kırklareli'nin golü ofsayta takıldı!

, Ziraat çeyrek final ilk maçında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi GMG 'a konuk oluyor.

Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak saat 14.30'da başlayan karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK VAR

Fenerbahçe'nin Kırklareli kafilesinde,cezalı olan Luiz Gustavo'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Sadık Çiftpınar ve Hasan Ali Kaldırım ile Serdar Aziz, Emre Belözoğlu ve Max Kruse de yer almadı.

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İki takımın sahaya çıktığı 11'ler şu şekilde;

GMG KIRKLARELİSPOR: İbrahim Demir, Davut, İbrahim Sürgülü, Müslüm, Serkan, Emre, Enis, Yüksel, Caner, Mert, Hacı Ömer

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Rami, Jailson, Deniz, Mehmet Ekici, Tolgay, Ferdi, Garry, Zajc, Mevlüt

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