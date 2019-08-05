Giuliano Süper Lig'e geri dönüyor! Çılgın hamle
Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren ve sezonu ikinci sırada bitiren Medipol Başakşehir, Fenerbahçeli eski futbolcu Giuliano'nun peşine düştü.
Medipol Başakşehir, Suudi kulübü Al Nasr'da forma giyen eski Fenerbahçeli Giuliano'yu transfer etmek istiyor. Brezilyalı yıldızın menajeriyle görüşen Başakşehir, Al Nasr'a kiralama teklifi yaptı.
Takvim'de yer alan habere göre; Giuliano, 20 Ağustos 2018 tarihinden 10,5 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den Al Nasr'a transfer olmuştu. 29 yaşındaki futbolcu burada çıktığı 30 lig maçında 8 gol atarken, 7 asistlik performans sergiledi.
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