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Giulia Provvedi, futbolcu sevgilisi Pierluigi Gollini ile futbol oynarken koltuktan düştü

İtalya'nın ünlü simalarından olan ve müzisyenlik yapan Giulia Provvedi, futbolcu sevgilisi Pierluigi Gollini ile kafa topu oynarken yere düştü. O anları sosyal medyadan paylaşan Provvedi, İtalya'da gündem oldu.

14.01.2020 15:09 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:14
Giulia Provvedi, futbolcu sevgilisi Pierluigi Gollini ile futbol oynarken koltuktan düştü

Serie A takımlarından forması giyen kaleci Pierluigi Gollini ile kafa topu oynadığı anları sosyal medyadan paylaşan Giulia Provvedi büyük bir şok yaşadı.

İkiz kardeşi Silvia ile birlikte kurduğu Donatella grubuyla müzisyenlik, DJ'lik ve televizyon programcılığı yapan Giulia Provvedi, 24 yaşındaki kaleci sevgilisiyle paylaştığı videoda kafa topu oynarken bir anda neye uğradığını şaşırdı.

KOLTUKTAN DÜŞTÜ

Instagram hesabından paylaştığı videoda son derece başarılı bir şekilde kafa topu oynamaya başlayan Provvedi, son anlarında topa kafa vurmak isterken havaya zıpladı ve bir anda koltuktan yere düştü.

Sosyal medyada videoyu "Sakin olun. Netflix izleyip, Gollini ile kafa topu oynuyoruz" mesajıyla paylaşan Provvedi, 'da en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.


Haber Videosu

: Giulia Provvedi, futbolcu sevgilisi Pierluigi Gollini ile futbol oynarken koltuktan düştü
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