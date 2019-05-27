GittiGidiyor'da staj için başvurular başladı

e-ticaret sitesi GittiGidiyor, sunduğu staj imkanıyla stajyerlerin kariyer hedeflerindeki ilk adımı güçlü bir şekilde atmalarını sağlıyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, stajyerlerine iş hayatı tecrübesini tam anlamıyla kazandırmayı amaçlayan e-ticaret sitesi GittiGidiyor, öğrencilere projelerde aktif görev alabilecekleri bir staj programı sunuyor.

Staj programı kapsamında, stajyerler tüm ekip içi toplantılara katılırken, iş süreçlerinde tecrübe edinme imkanına sahip oluyor. GittiGidiyor'da yaz döneminde, uzun dönem staj yapmak isteyen öğrenciler, "kurumsal.gittigidiyor.com/stajyer" adresi üzerinden başvuruda bulunabiliyor.



"Gençlerin e-ticarete ilgisi giderek artıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Çalışan Deneyimi (İnsan Kaynakları) Direktörü Murat Yüksel, hızla büyüyen e-ticaret sektörüne gençlerin ilgisinin arttığını belirterek, bu doğrultuda GittiGidiyor'a yapılan staj başvurularında da her geçen yıl bir önceki yıla göre artış gözlemlediklerini bildirdi.

e-ticaretin hızla büyümesinin, bu alanı üniversiteli öğrenciler için cazip hale getirdiğine işaret eden Yüksel, geçen yıl Türkiye'nin pek çok şehrinden yüzlerce staj başvurusu aldıklarını, bu yıl da staj programına ilginin yoğun olacağını öngördüklerini kaydetti.

Yüksel, sektörel etkinin yanı sıra GittGidiyor'un "Türkiye'nin en iyi işverenleri" arasında yer alması ve son 2 yıldır kendi kategorisinde birinci olmasının da gençler için önemli bir faktör olduğuna dikkati çekerek, son yıllardaki ön yazılarda "Türkiye'nin en iyi işverenlerinden birinde staj yapmak isterim" gibi ifadelerle sıkça karşılaştıklarını belirtti.

"Kadın-erkek dağılımına da özen gösteriyoruz"

Stajyerleri seçerken adayların e-ticarete ve GittiGidiyor'a olan ilgilerine ek olarak tek belirleyici kriterlerinin gönüllülük olduğunu vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti.

"Öğrencilerin daha önce sivil toplum kuruluşlarında veya okul kulüplerinde gönüllü olarak çalışmış olmalarını önemsiyoruz. Çünkü erken yaşlarda sosyal sorumlulukla ilgilenen gençlerin, ileride gelişmiş sorumluluk bilinciyle katma değerli işler yapacaklarına inanıyoruz. Öte yandan, cinsiyet eşitliği politikamız doğrultusunda stajyer seçiminde kadın-erkek dağılımına da özen gösteriyoruz."

Kaynak: AA