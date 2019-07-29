Giresun Ziraat Odası Başkanı "Fındık en az 20 TL olmalı" dedi, 17 TL için teşekkür ilanı verdi

Haberler.com/Mesut ŞAHİN

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, üreticinin kazanması için geçtiğimiz günlerde fındıkta taban fiyatın en az 20 lira olması gerektiğini söylemişti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Giresun kalite fındığının taban fiyatını 17 lira olarak açıklamasının ardından Karan, Erdoğan'a teşekkür için yerel gazetelere ilan verdi.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR ETMEK İSTEDİK"

Karan, 17 liralık fındık taban fiyatının üretici adına önemli ve rakamın da memnuniyet verici olduğunu söyledi. Üreticilerin ilk kez hasada kafasında soru işaretleri olmadan başlayacağını belirten Karan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık üreticisinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdiğine vurgu yaptı. Karan, "Biz de üreticilerin temsilcisi olarak, mahalli gazetelere ilan vererek kararın alınmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli'ye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nurettin Canikli'ye, Ziraat Odaları Genel Başkanı Sayın Şemsi Bayraktar, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk ile emeği geçen herkese teşekkür etmek istedik." dedi.

KAFALARDA SORU İŞARETİ OLUŞTURDU

Ancak aynı isim geçtiğimiz günlerde fındık üreticisinin para kazanması için taban fiyatın en az 20 TL olması gerektiğini söylemişti. Karan'ın bahsettiği rakamın altında açıklanan fiyat için teşekkür ilanı vermesi ise kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

"EN AZ 20 TL OLMALIDIR Kİ, ÜRETİCİ DE KAZANSIN"

Karan geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı:

"TMO'nun depolarındaki fındık 18 lira edecek. TMO kazanacak. İhracatçı kazanacak. Ama üretici kazanmayacak. Böyle bir sistemi ve ticareti kabul etmiyoruz. Bu yıl fındık taban fiyatı en az 20 lira olmalıdır ki, üretici de kazansın. Serbest piyasada oluşturulmaya çalışan fiyat spekülasyonlarına üreticiler itibar etmemelidir. TMO'nun taban fiyatını beklenmelidir ve ona göre hareket edilmelidir"