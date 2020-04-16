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Türkiye, Ekonomi

Üreticilerden vatandaşa çağrı: Panik yapmayın, 6 aylık gıda ve içecek stoğumuz var

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlara gıda konusunda panik yapmamasını öneren Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Duruk, Türkiye'nin 6 aylık gıda ve içecek stoğu olduğunu söyledi.

16.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:39

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Duruk, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma yasağının kimseyi endişelendirmemesi gerektiğini belirterek, "Gıda ve içecekte üretim ve dağıtım faaliyetleri hafta içi tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin gıda ve içecekte en az 6 aylık stoğu var" ifadelerini kullandı.

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili de olan Duruk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşların son zamanda yoğun bir şekilde gıda ve içecek alışverişine yöneldiğini anlattı. Evde kalınan süre uzadıkça tüketicilerin aldığı ürünlerin farklılık gösterebildiğini dile getiren Duruk, ilk başlarda sadece un, makarna, sıvı yağ gibi temel tüketim maddeleri ile temizlik ürünleri tercih edilirken, zamanla alınan şeylerin farklılaştığını bildirdi. Duruk, "Tüketiciler evde kaldıkça içecek, atıştırmalık, kuru yemiş ve meyve gibi ürünleri de almaya başladı. Yani artık insanlar evde kalmanın tadını çıkarıyor. Evde tüketime yöneldi." değerlendirmesinde bulundu.

"ALIŞVERİŞ İÇİN SALI, ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNLERİ TERCİH EDİLMELİ"

Geçen hafta ilk kez uygulanan ve bundan sonraki süreçte de devam edeceği açıklanan hafta sonu dışarı çıkma yasağının kimseyi endişelendirmemesi gerektiğini vurgulayan Duruk, şu açıklamalarda bulundu:

"Gıda ve içecekte üretim ve dağıtım faaliyetleri hafta içi tüm hızıyla sürüyor. Sanayicilerimiz, üreticilerimiz perakendecilere ürünleri hafta içi kesintisiz olarak ulaştırıyor. Türkiye'nin gıda ve içecekte en az 6 aylık stoğu var. Hiçbir sıkıntı yaşanmaz. Vatandaşlarımızdan ricamız alışverişlerini hafta içine yaymaları. Yani pazartesi ve cuma günleri market ve diğer alışveriş noktalarında yoğunluk olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden alışveriş için salı, çarşamba ve perşembe günleri tercih edilmeli."

"ACİLEN MİLLİ BİR TARIM POLİTİKASI OLUŞTURULMALI"

Mahmut Duruk, salgının gıda, tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Salgın kontrol altına alındığı andan itibaren çok acil milli tarım politikası oluşturulmalı. Bu politikayı oluşturacak kurulda bürokratlar, sanayiciler, üniversiteler, bilim adamları ve ilgili STK'lar olmalı. En fazla 6 ay içerisinde bu konuda adım atılmalı. Bakın mesela patates bir yıl 5 lira oluyor ertesi yıl çöpe atılıyor. Aynı durum farklı ürünlerde de söz konusu."

Duruk, hazine arazilerinin tekrar tarıma açılmasının tek başına bir çözüm olmadığını kaydederek, milli tarım politikasıyla en üst noktadan planlanma yapılması, hangi bölgede hangi ürünlerin ekilip dikileceğinin belirlenmesi, toplulaştırma ve ölçek ekonomisine geçilmesi gerektiğini vurguladı.

"GELECEK SÜREÇTE TARIMDA İYİ OLAN ÜLKELER ÖN PLANA ÇIKACAK"

TGDF Yönetim Kurulu Üyesi Duruk, tarımda ülkelerin kendi kendine yetmesinin çok önemli olduğunu belirterek, ileride silahı olanın değil gıda ve tarımda kendisine yeten ülkelerin öne çıkacağını bildirdi.

Mevcut durumda artık bazı ürünlerde ülkelerin ihracat kısıtlaması getirdiğini kaydeden Duruk, "Mesela şu anda buğday ihracatına bazı ülkeler kısıtlama getirdi. Bu kısıtlama ilerleyen günlerde belki başka ürünlerde olacak. Yani parasını verseniz bile ürün bulamayacak veya alamayacaksınız." açıklamasında bulundu.

Duruk, herhangi bir tarımsal üründe arzın yüzde 10 eksilmesinin fiyata yüzde 50 artış olarak yansıdığını ifade ederek, "Bu oran artabiliyor da. Söz konusu durum milli tarım politikasıyla planlı ekim dikim yapmanın önemini bize gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Üreticilerden vatandaşa çağrı: Panik yapmayın, 6 aylık gıda ve içecek stoğumuz var

Kaynak: AA

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