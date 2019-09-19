Getafe-Trabzonspor mücadelesinde ilk gol geldi! Canlı anlatım

19.09.2019 18:52

Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Trabzonspor, Getafe ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Sloven hakem Matej Jug yönetiyor. Saat 19.55'te başlayan karşılaşma 1-0 Getafe'nin üstünlüğü ile devam ediyor.

CANLI ANLATIM

18' GOL! Getafe, Angel Rodriguez'in kafa golüyle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti.

1' Karşılaşma başladı. Haydi Trabzonspor!

İLK 11'LER

GETAFE: Chichizola, Nyom, Dakoman, Bruno, Raul Garcia, Portillo, Fajr, Timor, Kenedy, Gallego,Angel

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Doğan, Mikel, Avdijaj, Sosa, Nwakaeme, Sörloth.