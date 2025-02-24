Canlı anlatım! Dev derbi başladı

Dev derbide ilk düdük geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çin firması Samsun'da otomobil fabrikası açacak

Kabine sonrası bir şehrimizi havalara uçuracak müjde
Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti! Statta 'Onlar arkadan havlarlar' şarkısı çaldı

Eli cebinde Galatasaray tribünlerine gitti! Statta o şarkı çaldı
En-Nesyri, RAMS Park'a adım atar atmaz kameralara parmak salladı

RAMS Park'a adım atar atmaz yaptığı hareket olay oldu

Sarıyer'de Denizanası İstilası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sarıyer sahilleri, kar yağışının ardından 10 binlerce denizanasıyla kaplandı. Kıyı şeridinde yoğun denizanası görünürken, denizdeki köpürme de dikkat çekti.

Sarıyer'de denizanası istilası

İSTANBUL - Sarıyer sahilleri, kar yağışının ardından denizanası istilasına uğrarken denizde köpürme yaşandı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından Sarıyer sahilleri, Büyükdere'ye kadar uzanan kıyı şeridi 10 binlerce denizanasıyla kaplandı. Denizanalarının özellikle Sarıyer Merkez'den Büyükdere'ye kadar olan bölgede yoğunlaştığı görüntülendi. Öte yandan denizdeki köpürme de dikkat çekti.

"Denizanasının olmadığı bir sene görmedim"

Sarıyer'de her sene denizanasını olduğunu söyleyen Şadan Yeşilbaş, "Denizanalarını görünce şaşırdım. Daha önceki yıllarda burada daha büyük ve daha çok denizanaları vardı. Bu sefer de küçük olanlar gelmiş. Deniz kirliliğinden dolayı bu kadar çok kıyıya gelmiş olabilirler. Buralarda genelde her sene böyle görüntüler oluyor. Denizanasının olmadığı bir sene görmedim ben" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERK SOYDAN - Genel
img

Fatih Altaylı anket yaptı sonucu görünce apar topar sildi
img

Videosu olmasa asla inanmayacağımız bir olay daha
img

Amerikalı pop yıldızı Billie Eilish, uçaktan üstsüz bir şekilde indi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Elon Musk'un ayaklarını öptü, tüm ekranlardan yayınlandı

Trump, Elon Musk'un ayaklarını öptü, ortalık yıkıldı
Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak! İşte dev ihaleyi kazanan şirket

Araç muayene istasyonları el değiştirdi! İşte ihaleyi kazanan şirket
İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti

İstanbul Havalimanı'ndaki rezilliğe bakın
Lüks araçta birlikte görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi

Lüks araçta görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kaçak izleyeceklere kötü haber

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kaçak izleyeceklere kötü haber
Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı! O sözü duyunca bıçaklamış

Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi! O sözü duyunca gözü dönmüş

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.