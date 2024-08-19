Kavurucu sıcakta acı biber hasadı zorlu şartlarda devam ediyor

Kavurucu sıcakta acı hasat, ellerini yüzlerine süremiyorlar

Çiftçi Kılınç, "Hasat bereketli gidiyor, satışını 22 TL'den anlaştık"

Tarım işçisi İnci Yeşil, "Elini yüzüne sürersen yakar, gözlerin su damlatır"

HATAY - Hatay'da kavurucu sıcakta 600 TL yevmiyeye acı biber hasadı yapan tarım işçileri zorlu şartlarda çalışmalarını sürdürüyorlar. Zorlu şartlarda hasat edilen acı kapya biber 22 TL'ye tarladan alıcı buluyor.

Depremin yaralarını üreterek saran Hataylı çiftçilerin biber hasadı mesaisi geçtiğimiz günlerde başladı. Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Amik Ovası'nda sıcak havayla olgunlaşan biberler, tarım işçileri tarafından kavurucu sıcakta zorlu şartlarda tek tek toplanıyor. Günlük 600 TL yevmiye alan tarım işçileri, acı biber hasadında oldukça zorlanıyorlar. Ellerini yüzlerine temas ettirdiklerinde biberin acılığını yaşayan işçiler, zorlu şartlarda mesailerini sürdürüyorlar. Hassa ilçesinde yaklaşık 6 dönüm arazisine kapya biber eken Sezai Kılınç'da hasada başladı. İşçiler tarafından zorlu şartlarda özenle toplanan biber kilogram fiyatı 22 TL'den tarladan alıcı buluyor.

"Elini yüzüne sürersen yakar, gözlerin su damlatır"

Elini yüzüne sürdüğü zaman yaşadığı zorluğu ifade eden İnci Yeşil, "Biber topluyoruz, sıcak havada. Ekmek paramız için çalışıyoruz, sıcak havada zor oluyor. Biber acı, şartlar zor. Yevmiyemiz 600 TL, rabbim yardımcımız olsun. Elini yüzüne sürersen yakar, gözlerin su damlatır" dedi.

"Hasat bereketli gidiyor, satışını 22 TL'den anlaştık"

Çiftçi Sezai Kılınç, biberin kilogram fiyatını 22 TL'ye anlaştığını dile getirerek "Hava çok sıcak 40 derecenin üzerinde. Hasadımız iyi rabbime şükür. Verim güzel, 1 dönüm kadar yer topladım 2 tona yakın biber hasat ettim. Toplamda 6 dönüm ekim yaptım. Hasat bereketli gidiyor, satışını 22 TL'den anlaştık. Sıcakta biberde yanıyor, bizde yanıyoruz. Elimizde yanıyor, yüzümüze sürünce zehir gibi geliyor" dedi.