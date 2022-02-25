Gençlerin merakı okçuluk Akçakoca'da başladı - Haberler

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Gençlerin merakı okçuluk Akçakoca'da başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Gençlerin merakı okçuluk Akçakoca'da başladı

Akçakoca Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde açılan okçuluk kursuna ilgi büyük oldu.

Akçakoca Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde açılan okçuluk kursuna ilgi büyük oldu.

Akçakoca'da okçuluk kursları başladı. İlk etapta 60 öğrencisi ile çalışmalarına başlayan çalıştırıcı Gökhan Coşar, Akçakoca Spor Salonu'nda öğrencilerine Okçuluk sporunun felsefesini, yayın nasıl kullanılacağını ve ardından da hedef ile nasıl vurulacağını anlatıyor. Pazartesi-Salı-Çarşamba ve Perşembe günleri saat 16.00-18.00 saatleri arasında antrenmanların başladığı geleneksel okçuluk kursu için Akçakoca Gençlik Merkezi'nde kayıtlar devam ediyor.

Öğrencilerine yayı kendilerinin kurmasını öğreten antrenör Gökhan Coşar, hedef ile çalışmalarına da başladı. Okçuluk kurslarının başvurularına yıl boyunca devam edileceği de ifade edildi. - DÜZCE

Gençlerin merakı okçuluk Akçakoca'da başladı

Gençlerin merakı okçuluk Akçakoca'da başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Gökhan Coşar, gençlik, Okçuluk, Spor, Haberler

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