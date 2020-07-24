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Gençleri bekliyor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kayseri ve Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor.

Gençleri bekliyor
24.07.2020 13:57 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:06

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kayseri ve Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor.

Müzik yarışmaları, online Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, tarihi ve doğa gezileri, sportif faaliyetler, el sanatları, yetenek sınavlarına hazırlık, kitap okuma etkinlikleri, strateji mantık yürütme ve dikkat gelişim eğitimleri, gönüllük faaliyetleri(çevre temizliği), oyunlar, eğlenceler gibi birçok aktivitede gençleri bir araya getiriyor.

Pandemi sürecinde gençlerle yapılan etkinliklere ara veren Gençlik Liderleri bu dönemde sağlık çalışanları için siperlik üretti. 01 Haziran normalleşme süreciyle birlikte iki Gençlik Merkezi faaliyetlerine hızlı bir şekilde başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Gençlik Merkezlerimiz gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirerek, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Ülkemizin zor günler geçirdiği pandemi sürecinde emeklerini esirgemeyen personellerimiz 15000 civarında siperlik üreterek sağlık çalışanlarına, emniyet güçlerine destek oldu. Gençlik Merkezlerimiz normalleşme süreciyle birlikte faaliyetlere hızlı bir şekilde başlayarak 01 Haziran'dan itibaren birçok etkinlik organize etti. Gençlerimiz, Gençlik Merkezlerine gönül rahatlığıyla gelebilirler. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına çok dikkat ediyoruz, merkezlerimiz belirli periyotlarda dezenfekte cihazları ile dezenfekte edilerek hijyenik bir ortam oluşturuluyor. Ayrıca sıklıkla temas edilen yerler gün içerisinde personellerimizce birçok kez temizleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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