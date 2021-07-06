Gençlerbirliği yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Gençlerbirliği yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdüren TFF 1. Lig temsilcisi Gençlerbirliği, günü tek antrenmanla geçirdi.

Yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdüren TFF 1. Lig temsilcisi Gençlerbirliği, günü tek antrenmanla geçirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibinin İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Daha sonra dar alanda tempolu taktik çalışması yapan oyuncular, dar alanda çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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