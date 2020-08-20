Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
20.08.2020 21:15 | Son Güncelleme: 20.08.2020 21:20
Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Mert Nobre yönetimindeki kırmızı-siyahlıların, İlhan Cavcav Tesisleri'nde sabah antrenmanında kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptığı belirtildi.
Akşam antrenmanında ise futbolcuların dar alanda taktik ağırlıklı çift kale maç oynadığı aktarıldı.
Gençlerbirliği'nin yeni transferi Dominik Furman'ın da akşam idmanına katıldığı duyuruldu.
Kaynak: AA