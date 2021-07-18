Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları
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Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları

Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Gençlerbirliği, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Gençlerbirliği, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarını teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde İlhan Cavcav Tesisleri'nde sürdüren başkent ekibi, sabah bölümünde kuvvet ve dayanıklılık ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan akşam antrenmanı ise dar alanda top kopma oyunuyla devam etti. Kırmızı-siyahlılar, tam sahada yapılan çift kale maçla günü tamamladı.

Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları
Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları
Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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