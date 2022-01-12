Gençlerbirliği'nde Adanaspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında 17 Ocak Pazartesi günü Adanaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, Metin Diyadin yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Futbolcular Gökhan Gül, Furkan Şeker ve Kazenga LuaLua, takımdan ayrı çalıştı.