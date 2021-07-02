Gençlerbirliği, Mustafa Seyhan ile sözleşme yeniledi
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Gençlerbirliği, Mustafa Seyhan ile sözleşme yeniledi

Gençlerbirliği, Mustafa Seyhan ile sözleşme yeniledi
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Mustafa Seyhan ile sözleşme yenilediğini duyurdu.

Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Mustafa Seyhan ile sözleşme yenilediğini duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Mustafa Seyhan yuvada kaldı. Altyapımızdan yetişen ve geçtiğimiz yıl A takımda forma giyen Mustafa Hüseyin Seyhan ile sözleşme yeniledik. Mustafa, kendini yeniden Gençlerbirliği'ne bağlayan 1+1 yıllık kontrata imza attı." ifadeleri kullanıldı.

Orta sahada görev yapan 25 yaşındaki Mustafa Hüseyin Seyhan, bugün yapılacak antrenmana katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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