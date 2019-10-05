Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray / Canlı anlatım
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılı ekipte maç öncesinde gıda zehirlenmesi yaşayan Seri'nin yerine Selçuk İnan ilk 11'de başladı.
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
1' Karşılaşma Galatasaraylı futbolcuların vuruşuyla başladı.
İŞTE İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Ertaç, Ahmet, Toure, Ramos, Polomat, Baiano, Rahmetullah, Candeias, Sessegnon, Ayite, Sio
Galatasaray: Muslera, Nagatomo, Marcao, Donk, Mariano, Nzonzi, Selçuk, Belhanda, Babel, Feghouli, Andone
GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, Galatasaray'ı konuk ediyor. Saat 20.00'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından yayınlanıyor. Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadelede Mustafa Emre Eyisoy ve Ekrem Kan yardımcılıkları üstlenecek.