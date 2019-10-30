Gençlerbirliği, 3. Lig ekibi Esenler Erokspor'a elendi!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Gençlerbirliği, 3. Lig ekibi Esenler Erokspor'a 2-0 yenilerek Türkiye Kupası'na veda etti.

30.10.2019 19:28

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor'a 2-0 mağlup oldu. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Şahin Fıstıkçı ve 53. dakikada Abdurrahman Kuyucu kaydetti. Bu sonuçla Esenler Erokspor bir üst tura yükseldi.

KONYASPOR DA ELENMİŞTİ

Ligde 9 hafta sonunda sadece 1 galibiyet alabilen Gençlerbirliği, kötü gidişatını sürdürdü. Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekibi Konyaspor da dün Eyüpspor'a yenilerek kupaya veda etmişti.


VİDEO: Gençlerbirliği, 3. Lig ekibi Esenler Erokspor'a elendi!
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