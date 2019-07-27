Genç futbolcuların şans bulamadığı Fenerbahçe'de karar verildi!
Kötü bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Bu yüzden yine genç oyunculara fazla şans verilmesi beklenmiyor. Sarı lacivertli ekip, Chelsea gibi genç oyuncularını kiralık olarak başka takımlara gönderecek.
Fenerbahçe'de şampiyonluk hasretinin 5 yıla çıkması, yönetim ve teknik direktör Ersun Yanal'ı ciddi bir karar aşamasına getirdi. Geçen yıl Berke Özer, Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu gibi gençleri büyük umutlarla transfer eden sarı lacivertli takım, daha sonra işler yolunda gitmeyince tecrübeli futbolcuları oynatmak zorunda kaldı ve gençler forma şansı bulamadı.
GENÇLER YİNE YEDEK KALABİLİR
Fenerbahçe camiasının şampiyonluğa şartlanması nedeniyle yeni sezonda ağırlıklı olarak tecrübeli oyuncuların forma giymeleri ve Ferdi, Murat Sağlam, Abdulcebrail Akbulut, Batuhan Yılmaz, Oytun Özdoğan gibi gençlerin yedek kalması kaçınılmaz gözüküyor.
CHELSEA 42 OYUNCUSUNU KİRALIK GÖNDERDİ
Sarı lacivertliler bu noktada Chelsea formülü uygulayacak. İngiliz ekibi geçen sezon tam 42 futbolcusunu kiralık olarak başka takımlara gönderip rekor kırmıştı.
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu hazırlık maçlarında şans bulamadığı için dün sosyal medya hesabından Fenerbahçe ile ilgili fotoğraflarını silmişti.
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Gençler yok olmak istiyorsa fb çok iyi tercih. Ersun Yanal da şampiyon olmak zorunda. Emir açık. Kim düşünür gençleri.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Fenerbahçe nin şampiyon olması gerekiyormuş, o yüzden gençleri oynatmayacakmış, bu mantıktan gidersek fenerde genç oyuncu oynayamaz çünkü fenerbahçe her sene şampiyonluğa oynar.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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güya ali koç gençleri oynatacaktı. seçim konuşmasında gençleri oynatacağız diyordu. Ne oldu fısss.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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chelsea de kaç tane gözlemci var sizin haberiniz var mı? öyle comolli beyefendiyle olacak iş değil. az biraz merak edin de fm oynayın görürüsünüz kulüplerin kaç tane gözlemcisi oldugunu. hem bu iş deli gibi scout beceri işi potansiyel yetenek bulmak türkiye de olabilecek bişey mi sizceCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bal gibide olur. Ersun Yanal FM oynar gibi takım çalıştırıyor. Akşama kadar analiz raporlarına bakarak 11 yapıyor. Antrenman da topçuları izlediği falan yok.1 Yayından Kaldır
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futbol genç oyuncuların işi. çünkü genç oyuncu kondisyonu daha yüksek olur. Şimdi oynatmadığın futbolcuyu 50 yaşına gelince mi oynatıcan? tecrübe oynananarak kazanılır 2-3 maç sonra uyum sağlar. Geçen sene gördük tecrübeli oyuncularınızı, bu senede aynı anlayış. korkunun ecele faydası yo derler. gençlere fırsat tanıyın iyide olsa kötüde olsa oynatın uyum süreci bitince süper futbolcu olur. . . . . .Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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CHELSEA GİBİ Mİ :DCevap Yaz 1 Yayından Kaldır