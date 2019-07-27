Genç futbolcuların şans bulamadığı Fenerbahçe'de karar verildi!

Fenerbahçe'de şampiyonluk hasretinin 5 yıla çıkması, yönetim ve teknik direktör Ersun Yanal'ı ciddi bir karar aşamasına getirdi. Geçen yıl Berke Özer, Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu gibi gençleri büyük umutlarla transfer eden sarı lacivertli takım, daha sonra işler yolunda gitmeyince tecrübeli futbolcuları oynatmak zorunda kaldı ve gençler forma şansı bulamadı.

GENÇLER YİNE YEDEK KALABİLİR

Fenerbahçe camiasının şampiyonluğa şartlanması nedeniyle yeni sezonda ağırlıklı olarak tecrübeli oyuncuların forma giymeleri ve Ferdi, Murat Sağlam, Abdulcebrail Akbulut, Batuhan Yılmaz, Oytun Özdoğan gibi gençlerin yedek kalması kaçınılmaz gözüküyor.

CHELSEA 42 OYUNCUSUNU KİRALIK GÖNDERDİ

Sarı lacivertliler bu noktada Chelsea formülü uygulayacak. İngiliz ekibi geçen sezon tam 42 futbolcusunu kiralık olarak başka takımlara gönderip rekor kırmıştı.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu hazırlık maçlarında şans bulamadığı için dün sosyal medya hesabından Fenerbahçe ile ilgili fotoğraflarını silmişti.