Genç milliler, Biathle Triathle Dünya Şampiyonası'nı 12 madalya ile tamamladı
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Genç milliler, Biathle Triathle Dünya Şampiyonası'nı 12 madalya ile tamamladı

Genç milliler, Biathle Triathle Dünya Şampiyonası'nı 12 madalya ile tamamladı
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Almanya'nın Weiden şehrinde düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Biathle Triathle Dünya Şampiyonası'nda genç milli sporcular, 3 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere 12 madalya elde etti.

Almanya'nın Weiden şehrinde düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Biathle Triathle Dünya Şampiyonası'nda genç milli sporcular, 3 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere 12 madalya elde etti.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan (TMPF) yapılan açıklamaya göre, organizasyonun son gününde biathle etabı bireysel yarışının 15 yaş altı erkekler kategorisinde Ahmet Ege Önder dünya şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, 11 yaş altı erkekler kategorisinde Egemen Özden ile 13 yaş altı kadınlar kategorisinde Nisa Cebeci ise ikinci sırayı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMPF Başkanı Veli Ozan Çakır, "Tüm sporcularımızı ve teknik heyetimizi bu başarılı sonuçtan dolayı kutluyorum. Aldığımız bu madalyalar, bize modern pentatlonda atılan adımların ne denli isabetli olduğunu gösteriyor. Bu sonuç, tesadüfler eseri oluşmuş bir sonuç değil, ilmek ilmek dokuduğumuz, adım adım ilerlediğimiz yeni modern pentatlon yönetim anlayışının bir sonucu. Bu sonuç, modern pentatlon sporunda yeni yıldızların geldiğinin ve uluslararası arenada ülkemizi çok sağlam bir şekilde temsil edeceğimizin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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