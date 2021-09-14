Gelir ve gider dengesi bozulan AVM'ler zor durumda! Yatırımcılar borçlarını yapılandırma sürecine giriyor - Haberler Ekonomi
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Gelir ve gider dengesi bozulan AVM'ler zor durumda! Yatırımcılar borçlarını yapılandırma sürecine giriyor

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Hız verilen aşılama programı ve son normalleşme adımlarının ardından haziran itibarıyla hızlı bir toparlanmaya girerek pandemi öncesi performansını yakalayan AVM yatırımcılarını yılın ikinci yarısında borç ve tedarik sıkıntısı bekliyor. Döviz ile borçlanan yatırımcıların dalgalı döviz kurları ve kira indirim uygulamaları nedeniyle gelir ve giderleri arasındaki fark açılırken, yılın ikinci yarısında erteledikleri borçları yeniden yapılandırma sürecine girecekleri vurgulandı.

Ocak-haziran döneminde ziyaretçi sayısında yaklaşık yüzde 40'lık kayıp yaşanan sektörde cirolar ise 2019'a göre yüzde 10 düşüş ve yüzde 15'lik artış ekseninde devam ederken, önümüzdeki aylarda toparlanmanın devam etmesi bekleniyor.

YATIRIMCILAR ERTELEDİĞİ BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRACAK

JLL Türkiye tarafından hazırlanan Ticari Gayrimenkul Pazarı Görünümü 2021 Yarıyıl Raporu'nda bu dönemde döviz ile borçlanan AVM yatırımcılarının dalgalı döviz kurları ve kira indirim uygulamaları nedeniyle gelir ve giderleri arasındaki farkın açıldığına dikkat çekilirken, yılın ikinci yarısında yatırımcıların ertelediği borçlarını yeniden yapılandırma sürecine gireceği vurgulandı. Diğer yandan raporda, bu süreçte perakendecilerin artan ürün maliyetleri ve hızlı likidite ihtiyacı nedeniyle önümüzdeki dönemlerde yeterli ürün tedarikine ulaşmakta sıkıntılar yaşayabileceğine işaret edildi.

ŞİRKETLER, OFİSLERİNİ YÜZDE 40 KÜÇÜLTTÜ

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre raporda, pandemi sonrası hibrit ve uzaktan çalışma sistemlerinin etkilediği ofis pazarına da değinilerek, "2020 yılında Covid-19 salgını etkisiyle yaygınlaşan hibrit ve uzaktan çalışma modeli, ofis pazarında 2021 yılının ilk yarısında da etkili olmaya devam etti. Ofise geri dönüşte bir yön bulmaya çalışan kurumsal şirketlerin kullandıkları ofis alanlarını yüzde 40 oranında küçülttüğü gözlemlenmiştir. Ofis piyasasında 2021 yılının son çeyreğinde kayda değer bir hareketlenme yaşanması beklenmektedir" tespitlerine yer verildi.

Gelir ve gider dengesi bozulan AVM'ler zor durumda! Yatırımcılar borçlarını yapılandırma sürecine giriyor
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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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