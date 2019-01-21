Gelen Teklifleri Reddettiğini Açıklayan Roberto Soldado: Fenerbahçe'yi Bu Halde Bırakamam

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 18. haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Müthiş mücadeleye sahne olan maçta Fenerbahçe, Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin golünü 20. dakikada Roberto Soldado kaydederken, Bursaspor'un golü 89. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.

Maç sonrası konuşan Roberto Soldado şunları söyledi: "Büyük üzüntü yaşıyoruz. Bizim için çok önemli bir maçtı. Devre arasının ardından iyi başlamak istiyorduk, kesinlikle galibiyet bekliyorduk. Takım halinde iyi oynadığımız anlar da oldu. Sahaya en iyi halimizi yansıtamıyoruz, bu da git gide gerginlik oluşturuyor.

FENERBAHÇE'Yİ BÖYLE BİR DURUMDA BIRAKAMAM"

Biz bu takımın yukarı tırmanabilmesi için her şeyi yapacağız. Kesinlikle yukarılara çıkacağımızı düşünüyorum. Evet teklifler aldım ama Fenerbahçe'de kalmak istedim. Fenerbahçe'yi böyle bir durumda bırakamam. Fenerbahçe'ye çok fazla şey borçluyum. Onların bana gösterdikleri sevginin karşılığını vermek mecburiyetindeyim. Fenerbahçe böyle bir durumdayken ayrılamam."