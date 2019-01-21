Gelen Teklifleri Reddettiğini Açıklayan Roberto Soldado: Fenerbahçe'yi Bu Halde Bırakamam
Bursaspor-Fenerbahçe maçı sonrasında konuşan Roberto Soldado, "Evet teklifler aldım ama Fenerbahçe'de kalmak istedim. Fenerbahçe'yi bu halde bırakamam. Fenerbahçe'ye çok fazla şey borçluyum." dedi.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 18. haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Müthiş mücadeleye sahne olan maçta Fenerbahçe, Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin golünü 20. dakikada Roberto Soldado kaydederken, Bursaspor'un golü 89. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.
Maç sonrası konuşan Roberto Soldado şunları söyledi: "Büyük üzüntü yaşıyoruz. Bizim için çok önemli bir maçtı. Devre arasının ardından iyi başlamak istiyorduk, kesinlikle galibiyet bekliyorduk. Takım halinde iyi oynadığımız anlar da oldu. Sahaya en iyi halimizi yansıtamıyoruz, bu da git gide gerginlik oluşturuyor.
FENERBAHÇE'Yİ BÖYLE BİR DURUMDA BIRAKAMAM"
Biz bu takımın yukarı tırmanabilmesi için her şeyi yapacağız. Kesinlikle yukarılara çıkacağımızı düşünüyorum. Evet teklifler aldım ama Fenerbahçe'de kalmak istedim. Fenerbahçe'yi böyle bir durumda bırakamam. Fenerbahçe'ye çok fazla şey borçluyum. Onların bana gösterdikleri sevginin karşılığını vermek mecburiyetindeyim. Fenerbahçe böyle bir durumdayken ayrılamam."
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siz avrupada ne yapıyorsunuz fener yenilmiş doğrudur avrupada sizin ne maceranız olacak anlatın dinliyelimCevap Yaz Yayından Kaldır
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geçiren geçirmiş pörsüler :) birdeben pörsüüüüüüüüüüüüü olayım deyor :))))))))))))))))))))))))))))Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ALİ GUZU BOŞGAN FENEVBAZE ŞAMPUANCevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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HAHAHAHA LAN SANKİ FENERİ BU HALE BAŞKASI GETİRDİ FORVET DİYE ALDILAR SENİ 2 GOLÜN VAR. VOLKAN KALEYE FENER KÜMEYECevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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Soldado iyi yapmış fenerbahçe asla bu halde kalamaz . Soldado dan Allah razı olsun.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır