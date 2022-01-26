Geldiği gibi gitti! Altay, teknik direktör Mert Nobre'yle yolları ayırdı
Süper Lig ekibi Altay'da Mustafa Denizli'nin ardından göreve getirilen teknik direktör Mert Nobre'yle yollar ayrıldı. 11 gün görevde kalan ve takımın başında 3 maça çıkan Nobre, hiçbir maçta puan alma başarısı gösteremedi.
Altay'da teknik direktör Mert Nobre'yle yollar ayrıldı. İzmir ekibinin başında 3 maça çıkan Nobre, 3 yenilgi alarak yalnızca 11 gün takımın başında kaldı.
3 MAÇI DA KAZANAMADI
Siyah-beyazlı yönetimin bugün 41 yaşındaki teknik adamla bir araya gelerek yolları ayırdığı öğrenildi. Takımın başında çıktığı Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe (D) ve İttifak Holding Konyaspor müsabakalarından yenilgiyle ayrılan Nobre, bugün başlayan Antalya kampına katılmadı. Teknik patron Mert Nobre, geçen sezon son 5 maçta göreve gelen Mustafa Denizli'nin yardımcı antrenörlüğünü üstleniyordu. Altay yönetimi teknik direktör arayışlarına başladı.
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