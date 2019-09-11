Gece kulübünde kavga eden Arda Turan ve Berkay Şahin'in davası bugün karara bağlanıyor

11.09.2019 10:27

Futbolcu Arda Turan, geçtiğimiz sene 9 Ekim'de bir eğlence mekanında şarkıcı Berkay Şahin ile kavga etmiş ve Şahin'in burnunu kırmıştı. Yaşanan olay sonrası mahkemelik olan Turan ve Şahin'in davası bugün sonuçlanacak.

ÖZEL KORUMASIYLA GELDİ

Berkay Şahin, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleşecek olan duruşmaya özel korumasıyla gelirken Arda Turan duruşmaya gelmedi. Duruşma öncesi açıklama yapan Şahin, "Ne gerekiyorsa onu bekliyoruz. Biz ilk günden beri özür bekliyoruz. Ben kaç yıl sürerse her davaya geleceğim olması gereken de bu." dedi.

ARDA VE BERKAY İÇİN NE KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ?

İddianamede, Arda Turan hakkında "Cinsel taciz", "Kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Berkay Şahin hakkında ise "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Ünlü futbolcu Arda Turan, aralarında Burak Yılmaz'ın olduğu erkek arkadaşlarıyla Emirgan'daki bir yere eğlenmeye gitti. İlerleyen saatlerde mekana şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Şahin de geldi. Yan yana localarda eğlenen grup bir süre sonra tartışmaya başladı. İddiaya göre Berkay sigara içmek için dışarı çıktığında ünlü futbolcu, Özlem Şahin'in yanına giderek "Ne kadar güzelsin, evli olmasam seni kaçırmazdım" dedi.

Bu sözleri duyan Berkay, Turan'a "Karımı eve bırakıp döneceğim. Erkek erkeğe konuşacağız" diye karşılık verdi. Bu uyarı üzerine gerilen Turan da Berkay'a kafa attı. Kanlar içinde kalan şarkıcı, eşi ve arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Arda Turan'ın da Berkay'ın bulunduğu hastaneye giderek şarkıcıdan "Eşin olduğunu bilmiyordum" diyerek özür dilediği öne sürüldü.

Çıkan kavgada Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırdı. Arda Turan, kavga sonrası belindeki tabancayla Berkay'ın tedavi gördüğü hastaneye gitti ve orada çıkan boğuşmada Turan'ın silahı ateş aldı. Kavga sonrası mahkemelik olan Arda Turan ve Berkay arasında 30 Ocak tarihinde gerçekleşen ilk dava 11 Eylül tarihine ertelenmişti.