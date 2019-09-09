Gece kulübünde 6 kişi tarafından dayak yiyen Drinkwater, 6 hafta forma giyemeyecek

09.09.2019 11:30

Burnley'nin Chelsea'den kiraladığı 29 yaşındaki İngiliz futbolcu Danny Drinkwater, Manchester şehrindeki 'Chinawhite' adlı gece kulübünde aşırı derece sarhoş oldu. Alkolün dozunu fazla kaçırması sebebiyle bir başka futbolcu Güney Amerikalı Kgosi Ntlhe'nin kız arkadaşına sarkıntılık eden Drinkwater, meslektaşıyla tartışmaya başladı.

The Sun'da yer alan habere göre gece kulübü güvenliği tarafından dışarı çıkarılan iki futbolcunun kavgası dışarıda da devam etti. 6 kişi tarafından dövülen ve ayağı kırılmaya çalışılan Drinkwater, bilek bağlarından ciddi şekilde yaralandı.

Görgü tanıklarından biri olayı "Drinkwater yerde yatıyordu. Diğer adamlar defalarca ayağının üzerinde zıpladı ve ayağını kırmaya çalıştı. 'Bacaklarını kırın' diye bağırıyorlardı. Her yerde kan vardı" cümleleriyle anlattı.

Drinkwater ve Burnley teknik direktörü Sean Dyche'ın konuyla ilgili bir araya geleceği açıklandı. 4-6 hafta boyunca forma giyemeyeceği açıklanan oyuncunun daha önce de disiplin sorunları yaşadığı biliniyor.