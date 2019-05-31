Gazişehir Gaziantep, Spor Toto Süper Ligde!

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor'u eleyen Hatayspor ile Osmanlıspor'u saf dışı bırakan Gazişehir Gaziantep, Başakşehir Stadında karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Hatayspor'a karşı penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayan Gazişehir Gaziantep, Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e çıkan 3. takım oldu.

MEHMET ALTIPARMAK BİR KEZ DAHA SÜPER LİGDE

Geçen sezon BB Erzurumspor'la Süper Lig'e çıkan Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, bu sezon da Gazişehir Gaziantep'le Süper Lig'e çıktı.

GÜNAY'DAN HATAYSPOR'A TEBRİK

Maç sonunda konuşan Gazişehir'in tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, "Pazar günü 120 dakika, bu akşam 120 dakika. Allah'ıma şükürler olsun. Hatayspor'u ve özellikle hocalarını kutluyorum. Çok iyi iş çıkardılar" dedi.