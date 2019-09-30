Gazişehir Gaziantep ile Göztepe 1-1 berabere kaldı!
Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golü Güray Vural'dan gelirken, sarı-kırmızılı takımın golünü Berkan Emir kaydetti.
Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında ligin sürpriz ekibi Gazişehir Gaziantep, evinde Göztepe'yi konuk etti. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Gazişehir'in golünü Güray Vural kaydetti. Göztepe'nin golü Berkan Emir'den geldi.
Göztepe'de Beto maçın 50. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Süper Lig'deki ilk maçında Fenerbahçe'ye 5-0 yenilen Gazişehir, daha sonra oynadığı beş karşılaşmayı da kaybetmedi.
GÖZTEPE HAFTAYA KAYSERİSPOR İLE KARŞILAŞACAK
Puanını 11'e çıkaran Gazişehir Gaziantep önümüzdeki hafta Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Haftayı 6 puanda kapatan Göztepe ise haftaya Kayserispor'u sahasında konuk edecek.