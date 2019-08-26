Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti!

26.08.2019 22:32

Süper Lig'in 2. haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Karşılaşma 4-1 Gazişehir Gaziantep'in üstünlüğü ile sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Kayode (2), Güray Vural ve Oğuz Ceylan kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golü Berat Özdemir'den geldi.

GENÇLERBİRLİĞİ SİFTAH YAPAMADI

Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz ve Pierre Polomat kırmızı kart gördü. Gazişehir önümüzdeki hafta Sivasspor'a konuk olacak. İlk 2 haftayı puansız kapatan Gençlerbirliği ise sahasında Başakşehir'i konuk edecek.