Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti!

Gazişehir Gaziantep, haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği'ni 4-1 yendi. Ankara ekibi mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

26.08.2019 22:32
Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti!

Süper Lig'in 2. haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Karşılaşma 4-1 Gazişehir Gaziantep'in üstünlüğü ile sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Kayode (2), Güray Vural ve Oğuz Ceylan kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golü Berat Özdemir'den geldi.

GENÇLERBİRLİĞİ SİFTAH YAPAMADI

Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz ve Pierre Polomat kırmızı kart gördü. Gazişehir önümüzdeki hafta Sivasspor'a konuk olacak. İlk 2 haftayı puansız kapatan Gençlerbirliği ise sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti!
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