Ligden Çekilme Kararı Alan Gaziantepspor, İnegölspor Maçına Çıkmadı
Ligden çekilme kararı alan Gaziantepspor, İnegölspor ile oynanması planlanan maça çıkmadı. TFF yetkilileri ile hakemler, yaptıkları toplantı sonrası stattan ayrıldı.
Ligden çekilme kararı alan Gaziantepspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor ile yapması planlanan 19. hafta mücadelesine çıkmadı.
Gaziantep Stadı'nda oynanması planlanan maç için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, tüm hazırlıklarını tamamladı. Ancak karşılaşmanın başlama saati olan 13.00 itibarıyla Gaziantepspor'un maç kadrosunu federasyona bildirmemesi nedeniyle TFF yetkilileri ile hakemler Erdem Temel, Kürşathan Akın ve Güner Mumcu Taştan, saha ortasında toplantı yaptı. Ev sahibi ekibin maça çıkmaması üzerine oynanamayan karşılaşma ile ilgili kararı TFF verecek.
Bu arada karşılaşma için hazır bekleyen İnegölspor oyuncuları ve emniyet görevlileri stattan ayrıldı.
TAKIM HAFTA İÇİ LİGDEN ÇEKİLME KARARI ALMIŞTI
33 puan silme cezası alan ve ligde geride kalan 18 haftada eksi 22 puanla son sırada bulunan Gaziantepspor'da kulüp yönetimi, hafta içerisinde "Gaziantepspor'umuzun ismi, tarihi ve armasının daha fazla yıpranmaması adına, kulübümüz TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kalan maçlarına çıkmama ve ligden çekilme kararı almıştır." şeklinde açıklama yayınlamıştı.
NİĞDE ANADOLU MAÇINA DA ÇIKILMAZSA LİGDEN DÜŞÜRÜLECEK
TFF yetkilileri, Gaziantepspor'un durumunun gelecek hafta iç sahada oynanması planlanan Niğde Anadolu maçıyla belli olacağını ifade etti.
Gaziantepspor, söz konusu müsabakaya da çıkmaması durumunda statü gereği bir alt lige düşürülecek.
Borçları nedeniyle sezon sonunda geçerli olmak üzere küme düşürülme cezası bulunan Gaziantepspor, bu sezon da küme düşmesi durumunda yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele edecek.
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TFF UTANMALI ...DENETİM YOK KEYFİ KEDER YÖNET TFF KOLTUĞUNU KORUSUN OLACAGI BU TAKIMLAR BATIK ..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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YEDİLER,YEDİLER,ÇALDILAR,VİLLALAR SATIN ALDILAR,YURT DIŞINDA TATİLE GİTTİLER,İŞYERLERİ KURDULAR, EN SONUNDA BEYEFENDİ OLDULAR,SÜSLÜ KRAVAT TAKTILAR KÖŞEYİ DÖNDÜLER,TAKIMIN HİÇ OLMASI KİMİN UMURUNDA.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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TÜRK FUTBOLU THE END BAŞIMIZ SAGOLSUNCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır