Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 97 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 97 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg97,0097,00
Nohut (naturel)Kg 2,933,17
Buğday Kg 1,75

 1,81
Kepek (buğday)Kg1,161,23
Dana eti (karkas)Kg 29,3032,15
Koyun eti (gövde) Kg 33,7739,00
Kuyruk yağı Kg 28,09 28,09
Kuzu eti (pirzola)Kg 39,5644,27

Kaynak: AA
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