Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 97 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 97 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|97,00
|97,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,93
|3,17
|Buğday
|Kg
| 1,75
|1,81
|Kepek (buğday)
|Kg
|1,16
|1,23
|Dana eti (karkas)
|Kg
|29,30
|32,15
|Koyun eti (gövde)
|Kg
|33,77
|39,00
|Kuyruk yağı
|Kg
|28,09
|28,09
|Kuzu eti (pirzola)
|Kg
|39,56
|44,27
Kaynak: AA