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Gaziantep, Kasımpaşa'yı 4-3 yendi!

Süper Ligin 16. haftasında Gaziantep, deplasmanda Kasımpaşa'yı ilk yarıda bulduğu gollerle 4-3 mağlup etti.

21.12.2019 19:44 | Son Güncelleme: 21.12.2019 19:49
Gaziantep, Kasımpaşa'yı 4-3 yendi!

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında FK'ya 4-3 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5 ve 44. dakikalarda Kayode, 21. dakikada ile 34. dakikada Djilobodji attı. Kasımpaşa'nın golleri ise 10. dakikada Veysel Sarı, 57. dakikada Ricardo Quaresma ve 80. dakikada Mame Thiam'dan geldi. Ev sahibi ekip, 75. dakikada Quaresma ile bir de penaltı vuruşundan faydalanamadı.

KASIMPAŞA HAFTAYA BAŞAKŞEHİR İLE OYNAYACAK

Bu galibiyetin ardından Gaziantep FK puanını 23'e yükseltti. Kasımpaşa 15 puanda kaldı. Süper Lig'de haftaya Kasımpaşa, Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep FK, Yeni Malatyapor'u ağırlayacak.

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