Gaziantep, Ankaragücü'nü son dakika golüyle mağlup etti!
Süper Lig'de 10. haftanın kapanış maçında Gaziantep, deplasmanda Ankaragücü'nü son dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında Ankaragücü, Gaziantep'i sahasında konuk etti. Mücadeleyi Gaziantep 2-1 kazandı. Sumudica'nın öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 30. dakikada penaltıdan Patrick Twumasi ve 90+3. dakikada Papy Djilobodji kaydetti. Ankaragücü'nün tek golü 67. dakikada İlhan Parlak'tan geldi.
GAZİANTEP HAFTAYA GALATASARAY İLE KARŞILAŞACAK
Bu sonucun ardından Gaziantep, puanını 15'e çıkardı. Ankaragücü ise 9 puanda kaldı. Ankaragücü, gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep ise Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak.