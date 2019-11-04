Gaziantep, Ankaragücü'nü son dakika golüyle mağlup etti!

04.11.2019 22:33

Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında Ankaragücü, Gaziantep'i sahasında konuk etti. Mücadeleyi Gaziantep 2-1 kazandı. Sumudica'nın öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 30. dakikada penaltıdan Patrick Twumasi ve 90+3. dakikada Papy Djilobodji kaydetti. Ankaragücü'nün tek golü 67. dakikada İlhan Parlak'tan geldi.

GAZİANTEP HAFTAYA GALATASARAY İLE KARŞILAŞACAK

Bu sonucun ardından Gaziantep, puanını 15'e çıkardı. Ankaragücü ise 9 puanda kaldı. Ankaragücü, gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep ise Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak.