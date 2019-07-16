Gazetecinin şans sorusuna İngiltere Milli Takım Kaptanı'nın cevabı: Allah bizimleydi

2019 Dünya Kriket Kupası'nın galibi Yeni Zelanda karşısında İngiltere oldu. Tarihinde ilk kez dünya kupası sahibi olan İngiliz milli takımı, maçı son dakika ve sürpriz bir şekilde kazandı.

Final maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında bir gazeteci İrlandalı takım kaptanı Eoin Morgan'a "İrlandalı şansı kupayı kazanmanıza yardım etti mi" şeklinde bir soru sordu. Kaptan Morgan şu şekilde yanıt verdi: "Allah da bizimleydi. Adil (Raşid) ile konuştum, Allah kesinlikle bizimleydi."

TAKIMIN İKİ MÜSLÜMAN OYUNCUSU: ADİL RAŞİD VE MOEEN ALİ

Takımın Pakistan kökenli iki Müslüman oyuncusu Adil Raşid ve Moeen Ali, turnuva boyunca performanslarıyla göz doldurdu. İki oyuncu da tarihinde ilk kez dünya kupasını kazanan milli takımın sürpriz galibiyetine büyük katkıda bulundu.

İngiltere Milli Takımı, Dünya Kriket Şampiyonası'nda Yeni Zelanda'yı yenerek kupa