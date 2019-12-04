Gauguin'in "Te Bourao II" tablosu 10,5 milyon dolara alıcı buldu

04.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:54

Fransız ressam Paul Gauguin'in "Te Bourao II" tablosu kimliği açıklanmayan uluslararası sanat koleksiyoncusu tarafından 10,5 milyon dolara satın alındı.

1897'de Gauguin tarafından yapılan "Te Bourao II" isimli eser Paris'teki Artcurial müzayede salonunda gerçekleştirilen açık arttırmayla alıcı buldu.

Tablonun ana temasını; ata binen bir adam, bir derenin akışı, mavi ve yeşil tonlardaki kuşlar ve çiçekleri barındırıyor.

RESMİN ADI "AĞAÇ" KELİMESİNDEN GELİYOR

Gauguin, Fransız Polinezyası'nın en büyük adası Tahiti'de yaşarken eseri resmetti. Resmin adı olan "Bourao", Polinezya dilinde "ağaç" kelimesinden türetilmiş.

Müzayede evi eseri, "Tuval üzerine yağlı boya, sanatçının Tahiti temalarını ve takıntılarını çok sayıda işkenceyle boğulduğu bir dönemden içine çeken eski bir parça" şeklinde tanıttı.

Kaynak: İHA