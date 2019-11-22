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Garry Rodrigues transferinde taksitleri ödemeyen Al Ittihad'a FIFA'dan transfer yasağı gelebilir

Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan kiraladığı Garry Rodrigues transferi için Suudi Arabistan ekibine FIFA'dan uyarı geldi. Galatasaray'a ödenecek transfer taksidinin 5 milyon eurosunu ödemeyen Al Ittihad, kısa süre içerisinde ödeme yapmaması durumunda 2 ile 4 transfer dönemi ceza alınabileceği kaydedildi.

22.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:34
Garry Rodrigues transferinde taksitleri ödemeyen Al Ittihad'a FIFA'dan transfer yasağı gelebilir

Sezon başında Al Ittihad'dan 'ye transfer olan 'in 'dan 'a gidişiyle ilgili FIFA'dan uyarı geldi.

Suudi Arabistan ekibi yıldız futbolcuyu Galatasaray'dan 9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmiş, 4,5 yıllık imza attırmıştı. Al Ittihad kulübü daha sonra 11 maçta 1 gol 2 kaydeden oyuncuyu sezon başında kiralık olarak Fenerbahçe'ye göndermişti.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Galatasaray'a ödenmesi gereken 5 milyon euro bedelindeki taksitleri tamamlayamayan Al-Ittihad kulübü, FIFA'dan uyarı aldı.

4 DÖNEM TRANSFER YASAĞI GELEBİLİR

Sarı kırmızılılara ödenmesi gereken miktarın kısa süre içerisinde verilmemesi durumunda 2 ile 4 transfer dönemi ceza alınabileceği kaydedildi.

Öte yandan transfer konusunda kısa bir yanıt veren Al Ittihad'ın Başkanı Mohammed Al-Fayez, "Şu anda yeni transferler hakkında konuşmanın sırası değil. Mevcut takımın sonuna kadar arkasındayız" sözlerini kullandı.


Haber Videosu: Garry Rodrigues transferinde taksitleri ödemeyen Al Ittihad'a FIFA'dan transfer yasağı gelebilir
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