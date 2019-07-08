Garry Rodrigues'in menajerinden Fenerbahçe'ye kötü haber
El-İttihad'da forma giyen Garry Rodrigues'in menajeri William D'avila, "Şu anda Rodrigues'in Türkiye'ye dönme ihtimali ile ilgili bir şey yok." dedi.
Transfer bombalarını ardı ardına patlatan Fenerbahçe, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Mutlaka bir kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertli takımda Garry Rodrigues ismi ön plana çıkıyor. Ancak tecrübeli oyuncudan gelen haberler sarı-lacivertli taraftarları üzeceğe benziyor.
"SOMUT BİR TEKLİF YOK"
Garry Rodrigues'in menajeri William D'avila, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Şu anda Rodrigues'in Türkiye'ye dönme ihtimali ile ilgili bir şey yok. Elimizde değerlendirebileceğimiz somut bir teklif yok. Bir gelişme olmadığı için yorum yapmam doğru değil. Öncelikle kulüpler üzerinde bir görüşme yapılması gerekiyor. Garry ile ilgili bu konuyu hiç konuşmadım çünkü hiçbir gelişme yaşanmadı." ifadelerini kullandı.
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vedat icin de aynısını diyolardı hmen akabininde fenerbahçe resmi sitesinden çünkü biz fenerbahçelyiz videosuyla vedatı acıkaldılar yazın cizin bakalım :) garry rodriguse fenerbahçe hoş geldin nice cubukluyla başarılara :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kim kime çalış atmışCevap Yaz Yayından Kaldır
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LAN ADAMA FORMA GİYDİRDİLER. FOTOŞOK MUYDUCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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zaaaaaaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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