Garry Rodrigues'in menajerinden Fenerbahçe'ye kötü haber

Transfer bombalarını ardı ardına patlatan Fenerbahçe, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Mutlaka bir kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertli takımda Garry Rodrigues ismi ön plana çıkıyor. Ancak tecrübeli oyuncudan gelen haberler sarı-lacivertli taraftarları üzeceğe benziyor.

"SOMUT BİR TEKLİF YOK"

Garry Rodrigues'in menajeri William D'avila, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Şu anda Rodrigues'in Türkiye'ye dönme ihtimali ile ilgili bir şey yok. Elimizde değerlendirebileceğimiz somut bir teklif yok. Bir gelişme olmadığı için yorum yapmam doğru değil. Öncelikle kulüpler üzerinde bir görüşme yapılması gerekiyor. Garry ile ilgili bu konuyu hiç konuşmadım çünkü hiçbir gelişme yaşanmadı." ifadelerini kullandı.