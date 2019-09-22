Garry Rodrigues, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yok!

Ankaragücü maçında sakatlanan Garry Rodrigues'in ayak bileğinde 2. derecede zorlanma tespit edildi. Yıldız oyuncu eski takımına karşı forma giyemeyecek.

22.09.2019 12:26
Garry Rodrigues, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yok!

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçında ayağında burkulma olan ve maça devam edemeyen Garry Rodrigues, kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından muayene edildi.

GALATASARAY DERBİSİNDE YOK

Yapılan tetkiklerinde oyuncunun ayak bileğinde 2. derece zorlanma ve ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edildi. Bu durumda Rodrigues'in hafta sonundaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği açıklandı.

RODRİGUES YERİNE MOSES

Sakatlığı düzelen Victor Moses, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın tercih etmesi durumunda derbide sahada olabilir. Bilindiği üzere Galatasaray, Garry Rodrigues'i PAOK'tan 5,3 milyon euroya transfer edip 9 milyon euroya Al İttihad'a satmıştı. 28 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılı formayla 78 maça çıkarken, 16 gol, 16 asistlik performans sergiledi.

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YORUMLAR (6)

  • ADEM:
    Elliüç yaşındayım yaklaşık kırkaltı yıldır fenerbahçe taraftarıyım dün akşam maçı kazandı ama bir önemi yoktur milyonlarca Euro harcanıp alınan adamların oynadığı futbol böylemi olmalı fenerbahçe taraftarı maçın 2-1 bitmesi için adeta dua etti defans hiç yoktur, topu ileri taşıyamıyorlar iki ileri bir geri yan paslar özellikle defansta çok fazla buda hataya ve gol yememize neden oluyor ersun yenala gelince başkan onu tutmakla kendi kuyusunu kazıyor korkarım gs maçı hüsran olacak.
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  • GARRYNİN DOKTORU DEMİSKİ:
    OGLUM SENiN HASTALIGIN AP ACIK ORTADA SENi ASLANTEPE GöööD KORKUSU SARMIS EN iYiSiMi TC TERK ET
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  • 6222:
    yahu adam zaten g. s nın şampıyonluk gecesine katılmış ne sakatlanması bırakın bunları özellikle oynatmıyorsunuz hikaye anlatmayın işte EZIK oldugunuz burdan belli yuhh. . .
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