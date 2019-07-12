Garry Rodrigues, Fenerbahçe'den yıllık 2 milyon euro kazanacak
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan 9 milyon euro karşılığında Al-Ittihad'e transfer olan Garry Rodrigues'i İstanbul'a getirdi. Anlaşma sağlanması halinde, yıldız oyuncu Suudi Arabistan ekibinden kazandığı paranın yarısını yani 2 milyon euro kazanacak.
Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray forması giyen Garry Rodrigues'i İstanbul'a getirdi.
Sözcü'de yer alan habere göre; Hollanda asıllı Yeşil Burun Adaları'nın 28 yaşındaki futbolcusu, sarı lacivertli kulüpte forma giymek için büyük bir fedakarlıkta bulundu. Geçtiğimiz sezon devre arasında Suudi Arabistan takımlarından Al-Ittihad'e 9 milyon euroya transfer olan kanat oyuncusu, yıllık 4 milyon euro kazanıyordu.
AL-ITTIHAD'DEN KAZANDIĞININ YARISINI KAZANACAK
Ekonomik sıkıntılar yaşayan ve dar boğazdan çıkmak için çaba sarfeden sarı lacivertlilerde forma giymek isteyen Rodrigues, Al-Ittihad'den aldığı paranın yarısına (2 milyon euro) Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.
İstanbul'a gelen yıldız futbolcunun sözleşmeye imza attıktan sonra Topuk Yaylası'ndaki kampa katılacağı öğrenildi. Başarılı futbolcunun Fenerbahçe ile 2 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalaması bekleniyor.
COMOLLI KARŞILAMIŞTI
Dün gece İstanbul'a inen Garry Rodrigues'i Fenerbaheç Sportif Direkjtörü Damien Comolli karşılaşmıştı.
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Ulan cin conlar Ben size ne diyeyim Soma paraları nerde utanın soma paralarını bile hiç ettiniz.......Cevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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babaya küsünce anneye sığnıyor bızım futbolcular hahahahuahauhCevap Yaz 9 6 Yayından Kaldır
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Kardeşim kimse kimseden zorla para almadı.İmkanı olan ister asgari ücretli olsun ister milyoner olsun imkanı doğrultusunda takımına yardımcı oldu.Boş boş konuşup insanların kafasında gereksiz algılar oluşturmayın.Her takım taraftarından besleniyor bazıları bu işi aleni yapıyor bazılarıda saman altından...Stat da idman yaptırılıp o idmanı izlemek isteyenlerde para verdi bu ülkede şampiyonluk kutlamasına katılmak isteyen de .. zorlamayla forma satışı yaptırıp takıma feda olsun deyip formayı satın alanda verdi önce onlara bakın..Cevap Yaz 4 9 Yayından Kaldır
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BU KADAR DÜZGÜN BİR TAKIMIN VAR MADEM SİZİN SITATDA ŞAMPIYON OLDUĞUMUZDA IŞIKLARI KAPATACAĞINA TEBRİK ETSEYDİ DAHA GÜZEL OLMAZMIYDI10 6 Yayından Kaldır
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Kudurun ağlayın. Devre arası fatih amcanızı Ersun babanız yine istifa ettirtecek. KU DU RUNCevap Yaz 19 20 Yayından Kaldır
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Eyyyy fenev taraftarı sadakalarınızı GS nın eskilerini almak için i verdiniz looooCevap Yaz 19 35 Yayından Kaldır
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Siz bizim kullanmadığımız oyuncuları alırsınız ancak şampiyonluk yaşamış oyuncuyu almakta ne var asıl siz bizim eskileri izi alıyorsunuz Colin Kazım, Servet Çetin ve son olarak Şener gibi birçok örnek var.6 4 Yayından Kaldır
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sen kimin eskilerini aldın kadrona bak ilk baş3 3 Yayından Kaldır
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Senerde alirken öyle demiyonuz7 3 Yayından Kaldır
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şener kimiin eskisi loooooooooo, soma yardım paralarını cukka eden fransızlar24 15 Yayından Kaldır
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