Garry Rodrigues, Fenerbahçe'den yıllık 2 milyon euro kazanacak

Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray forması giyen Garry Rodrigues'i İstanbul'a getirdi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Hollanda asıllı Yeşil Burun Adaları'nın 28 yaşındaki futbolcusu, sarı lacivertli kulüpte forma giymek için büyük bir fedakarlıkta bulundu. Geçtiğimiz sezon devre arasında Suudi Arabistan takımlarından Al-Ittihad'e 9 milyon euroya transfer olan kanat oyuncusu, yıllık 4 milyon euro kazanıyordu.

AL-ITTIHAD'DEN KAZANDIĞININ YARISINI KAZANACAK

Ekonomik sıkıntılar yaşayan ve dar boğazdan çıkmak için çaba sarfeden sarı lacivertlilerde forma giymek isteyen Rodrigues, Al-Ittihad'den aldığı paranın yarısına (2 milyon euro) Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

İstanbul'a gelen yıldız futbolcunun sözleşmeye imza attıktan sonra Topuk Yaylası'ndaki kampa katılacağı öğrenildi. Başarılı futbolcunun Fenerbahçe ile 2 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalaması bekleniyor.

COMOLLI KARŞILAMIŞTI

Dün gece İstanbul'a inen Garry Rodrigues'i Fenerbaheç Sportif Direkjtörü Damien Comolli karşılaşmıştı.